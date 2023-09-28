Глава отраслевого союза усомнился в начале поставок свинины в КНР в 2023 году

По словам Юрия Ковалева, предстоит еще длительная процедура согласования ветеринарного сертификата

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Поставки российской продукции свиноводства в Китай вряд ли начнутся до конца 2023 года, предстоит еще длительная процедура согласования ветеринарного сертификата. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

"Я думаю, что нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Эксперт отметил, что факт снятия ограничений на поставки не означает открытия рынка. Поставки станут возможны после длительной процедуры согласования ветеринарного сертификата.

По его словам, Китай является одним из главных импортеров продукции свиноводства - мяса, субпродуктов, шкур. КНР ежегодно импортирует порядка 2,5-3 млн тонн такой продукции. Основными поставщиками являются США, Канада, Бразилия, Испания и другие страны ЕС. За этот рынок ведется "серьезная конкурентная борьба", подчеркнул эксперт.

Россельхознадзор ранее сообщил, что Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.