ГПБ допустил обратный выкуп актива

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк не будет проводить ребрендинг ТЦ "Мега", допускает обратный выкуп актива прежними владельцами, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Ребрендинг не планируется. Нашей приоритетной задачей является: развитие бренда "Мега", развитие профессионального и сплоченного коллектива, приумножение традиций и сохранение корпоративного культурного кода "Мега". Также не стоит вопрос продажи отдельных ТЦ. Это стратегическая инвестиция как для группы ГПБ, так и для всей российской экономики", - сообщил заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

Он также отметил, что "существует возможность" обратного выкупа приобретенных активов прежними владельцами.

Хачатуров указал, что Газпромбанк не планирует сокращать штат сети торговых центров. "Сейчас в сети ТЦ "Мега" работают около 1 тыс. сотрудников. В наших планах сохранение профессионального коллектива с уникальными компетенциями", - отметил он.

Газпромбанк сегодня сообщил, что закрыл сделку по покупке сети из 14 торговых центров "Мега" в России у шведской Ingka Centres (структура, владевшая и управлявшая ранее Ikea и ТЦ "Мега" в РФ).

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что структура Газпромбанка претендует на покупку указанных активов, оценочная стоимость которых составляет порядка $2,85 млрд. Издание отмечало, что структура банка, заинтересованная в покупке, уже имеет объекты коммерческой недвижимости, у нее также сохранились способы расчетов с иностранными контрагентами.

Шведская Ingka Group включает в себя три бизнес-направления: Ikea Retail, куда входит 392 магазина Ikea на 32 рынках, Ingka Centers (в России представлена торговыми центрами "Мега"), а также Ingka Investments. В составе торговых центров "Мега" в России работали магазины Ikea. В начале марта 2022 года Ikea объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России.