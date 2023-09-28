Шольц надеется, что Казахстан поможет ФРГ снизить зависимость от энергопоставок из РФ

По словам канцлера Германии, правительство Казахстана поддерживает Берлин в усилиях по недопущению обхода санкций

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду на то, что Казахстан может помочь Германии стать более независимой от поставок энергоресурсов из России.

"Казахстан является для нас важным партнером. Это касается расширения наших маршрутов поставок, например, в вопросе импорта сырой нефти, для того, чтобы сделать нас более независимыми от поставок российских энергоносителей", - заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Хорошо и полезно то, что правительство Казахстана поддерживает нас в усилиях по недопущению обхода санкций и приняло активные меры противодействия [этому]", - утверждал канцлер. "Это важно в свете принятых нами решений", - добавил он.

Санкции ЕС в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год - в январе и июле - на шесть месяцев. С 24 февраля 2022 года в рамках этого режима были введены 11 пакетов антироссийских санкций. Это самый масштабный санкционный режим в истории сообщества. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что односторонние санкции против России нелегитимны.