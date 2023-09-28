Костин считает, что переход к двойному курсу рубля будет контрпродуктивен

Глава ВТБ отметил, что каждая экономика имеет свои специфические черты

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Введение двойного или тройного курса рубля не будет продуктивным шагом. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Московского финансового форума.

Он отметил, что каждая экономика имеет свои специфические черты. По мнению Костина, китайская экономика от наличия "мембраны" между внутренним валютным рынком и внешним и выигрывает, и страдает.

"Для того, чтобы стать мировой валютой, китайскому юаню нужно освобождаться от "мембран", и тогда он в полном масштабе может конкурировать с американской валютой. Мы уже прошли этот путь. Можно любой путь выбирать, но обратно гулять точно плохо. Надо искать шаги вперед, и в этом плане жесткие ограничения, переход к двойному, тройному курсу [рубля], я считаю, будут контрпродуктивными", - отметил глава ВТБ.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нужно решать не стандартными методами валютного контроля, а следует изучать китайскую модель, где существует некая "мембрана" между внутренним и внешним валютным рынком.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.