Набиуллина пояснила, почему выступила против мер по курсу рубля

Глава Банка России заявила об этом только ради того, чтобы показать, что с курсом что-то сделано

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против принятия любых мер для укрепления курса рубля, только ради того, чтобы показать, что с курсом что-то сделано. Об этом она заявила, выступая в рамках Московского финансового форума.

"Я против того, чтобы принимать меры только для того, чтобы показать, что мы что-то сделали с курсом. Надо посмотреть, насколько это эффективно и что это будет работать", - сказала она.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нужно решать не стандартными методами валютного контроля, а следует изучать китайскую модель, где существует некая "мембрана" между внутренним и внешним валютным рынком.

ЦБ выступил против подобной меры, указывая на риски возникновения множественности курсов и негативные последствия для финансового рынка при разделении валютного рынка и использовании "мембран" между внутренним и внешним валютными рынками.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, в свою очередь, указал, что ведомство в этом вопросе солидарно с Банком России.