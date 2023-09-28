28 сентября, 12:44

"Россети" намерены вложить 9,4 млрд рублей в реконструкцию подстанции "Череповецкая"

Объект планируют оснастить элегазовыми выключателями, микропроцессорными терминалами релейной защиты и системами противоаварийной автоматики

ТАСС, 28 сентября. "Россети" инвестируют 9,4 млрд рублей в реконструкцию подстанции "Череповецкая" 1972 года постройки - главный центр энергопитания череповецкого промышленного узла, сообщила пресс-служба энергохолдинга.

"Россети" направят 9,4 млрд рублей на реконструкцию главного центра питания Череповецкого промышленного узла. На подстанции 500 кВ "Череповецкая" начался монтаж нового коммутационного оборудования. Работы проводятся в рамках комплексной реконструкции объекта. Планируются также замена силовых трансформаторов, внедрение современных средств автоматизации. Проект позволит повысить надежность Вологодской энергосистемы, обеспечит условия для присоединения к сетям новых потребителей", - говорится в сообщении.

Обновленную подстанцию оснастят элегазовыми выключателями, микропроцессорными терминалами релейной защиты и системами противоаварийной автоматики. Энергетики установят два автотрансформатора общей мощностью 1 002 МВА, оснащенных системами пожаротушения и мониторинга.

В результате реконструкции "Череповецкая" станет современным высокоавтоматизированным энергообъектом. Применение новейших программно-аппаратных комплексов, разработанных в России, позволит обеспечить максимальный уровень надежности электроснабжения потребителей и создать возможность в будущем управлять подстанцией дистанционно из удаленного диспетчерского пункта.

Подстанцию 500 кВ "Череповецкая" мощностью 1 002 МВА ввели в работу в 1972 году. От ее бесперебойной работы зависит электроснабжение Череповца с населением более 300 тыс. человек, а также производственных площадок компаний-гигантов "Северсталь", "Апатит" и других промышленных предприятий. 

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