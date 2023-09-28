В Ленобласти прогнозируют рост объема инвестиций в основной капитал на 18% в 2023 году

По итогам 2022 года показатель составил 545,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Объем вложений в основной капитал Ленинградской области может увеличиться на 17,9% и достичь 665 млрд рублей по итогам 2023 года. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правительства региона - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

"По итогам 2023 года мы ожидаем, что будет 665 млрд рублей инвестиций. Это почти 40% от ВРП, а к 2026 году мы придем к такому крепкому китайскому уровню около 50% в валовом региональном продукте. По ВРП мы видим рост на 2-3% каждый год. Но многое будет зависеть от ключевой ставки и курса рубля. К концу 2026 года ВРП достигнет почти 2 трлн рублей", - сказал он.

По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Ленобласти выросли на 11,6% и составили 545,7 млрд рублей.

Согласно прогнозу правительства Ленобласти, средний ежегодный прирост промышленного производства в 2024-2026 годах ожидается на уровне до 1,5% (по консервативному варианту) и до 2,4% (по базовому варианту), объема работ по виду деятельности "строительство" - от 1,7 до 2,4%, оборота розничной торговли - от 2,3 до 3,7% соответственно.

Согласно текущей оценке, объем валового регионального продукта Ленинградской области за 2023 год составит 1,73 трлн рублей, или 101% к 2022 году.

Важным фактором формирования роста ВРП в 2024-2026 годах станет реализация крупных инвестпроектов, и, как следствие, рост объема инвестиционных вложений в Ленобласти.