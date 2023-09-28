"Татнефть" выплатит дивиденды за I полугодие из расчета 27,54 рубля на акцию

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена 11 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании утвердили дивидендные выплаты за шесть месяцев 2023 года из расчета 27,54 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена 11 октября.

Ранее внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 21 сентября, было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На нем акционеры компании должны были рассмотреть в том числе выплату дивидендов за первое полугодие. Повторное собрание прошло 28 сентября.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии составила 128,1 млрд рублей, по МСФО - 147,83 млрд рублей.