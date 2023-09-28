Минстрой ожидает прироста IQ российских городов на 40% в год

По сведениям министерства, индекс IQ в настоящее время рассчитывается для более чем 200 городов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рост показателей IQ российских городов в 2023 году ожидается примерно на 40%, сообщил корреспонденту ТАСС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик на полях пресс-конференции в ТАСС "Искусственный интеллект в умном городе: опыт России".

"Ждем в 2023 году дальнейшего роста показателей IQ городов России примерно теми же темпами, что и в прошлом, на 40%", - сказал он.

По данным Минстроя, индекс IQ в настоящее время рассчитывается для более чем 200 городов. "Наши города становятся умнее, думаю, что по итогам текущего года этот список расширится еще на 10-15 городов", - рассказал Михайлик. При этом, по информации аналитического отчета АНО "Цифровая экономика", потенциал рынка цифровых решений для "умных городов" в России составляет 330-840 млрд рублей.

Сегодня, по словам замглавы Минстроя, по-настоящему умными городами можно назвать лидеров рейтинга: Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Красноярск. "Когда городские системы работают в полуавтоматическом режиме, когда идет поддержка любого решения с применением технологии искусственной интеллекта, когда так выстроена система ЖКХ, транспортная систем, здравоохранение - конечно, это умный город", - подчеркнул Михайлик.

Однако, по мнению замминистра, существуют и объективные ограничения для внедрения технологий ИИ в повседневную жизнь горожан. Прежде всего, это уровень развития самих технологий, которые меняются и совершенствуются буквально ежедневно. И те сферы человеческой деятельности, где окончательное решение должен принимать не искусственный разум, а специалист. "Мы всегда будем искусственно ограничивать влияние ИИ на решения в области, например, здравоохранения, где всегда должно быть не одно мнение, а значит, должно быть мнение специалистов. В то же время в области транспорта перерасчет скорости движения можно полностью доверить ИИ, а вот построение транспортного потока с точки зрения приоритетов - здесь, конечно, нужен человек", - отметил он.

"Умный город" - ведомственный проект Минстроя РФ, направленный на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для горожан и повышения конкурентоспособности российских городов. Цифровизация является одним из основных направлений "Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года".