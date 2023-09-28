Саудовская Аравия намерена наращивать производство икры, используя российские практики

Директор по аквакультуре Национальной программы по развитию животноводства и рыболовства Саудовской Аравии Ибрагим Альзахрани подчеркнул, что целью его страны является наращивание производства не только черной икры, но и всей рыбной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия намерена наращивать производство черной икры, используя опыт российских специалистов. Об этом на полях VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafoodexpo Russia в Петербурге рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор по аквакультуре Национальной программы по развитию животноводства и рыболовства Королевства Саудовская Аравия Ибрагим Альзахрани.

"Саудовский народ - это народ-гурман, который способен по достоинству оценить такой деликатес, как черная икра. Ее потребителями у нас являются саудовские авиакомпании, фешенебельные гостиницы, рестораны и развлекательные центры. Начиная с 2005 года у нас есть опыт по разведению осетровых, по производству черной икры, но пока что уровень этого производства не так велик - всего 3 тонны в год. Сейчас мы стремимся расширять отношения с российскими специалистами для того, чтобы увеличить его объемы", - рассказал Альзахрани.

Он также отметил, что в феврале 2024 года в Саудовской Аравии состоится III Международная рыбопромышленная выставка, на которой особенно ждут российских специалистов и инвесторов в связи с заинтересованностью в расширении сотрудничества. Альзахрани также подчеркнул, что целью Саудовской Аравии является наращивание производства не только черной икры, но и всей рыбной продукции.

"Наша цель к 2030 году - достичь уровня производства в 600 тыс. тонн всей рыбной продукции в год. Сейчас мы производим только 120 тыс. тонн - этот большой пробел мы должны ликвидировать, и мы будем делать это, используя в том числе опыт и практики российских коллег", - подытожил он.

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum. ТАСС является официальным информационным партнером.