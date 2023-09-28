В Минтрансе заявили об отсутствии длительных задержек рейсов из-за проблем с регистрацией

По данным ведомства, пассажирам оперативно предоставлялась информация и оказывалась необходимая помощь

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Длительных задержек авиарейсов из-за сложностей с регистраций пассажиров в аэропортах на фоне сбоя в российской системы бронирования Leonardo не было. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"В связи со сложностями с регистрацией пассажиров в аэропортах массовых длительных задержек рейсов не было. Авиакомпании продолжали работать альтернативным способом", - заявили в министерстве.

По данным Минтранса, пассажирам оперативно предоставлялась информация и оказывалась необходимая помощь.

Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщали авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Ютэйр" и Red Wings. Как пояснили в госкорпорации "Ростех", система подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа.

Позднее в госкорпорации сообщили, что штатная работа Leonardo полностью восстановлена.