СПбМТСБ временно отстранила от торгов еще двух топливных трейдеров

ООО "НПО" и ООО "ТК Югнефтепродукт" применяли недобросовестные торговые практики, пояснила торговая площадка

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила двум топливным трейдерам допуск к торгам нефтепродуктами с 2 по 13 октября. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"Информируем, что со 2 октября 2023 года по 13 октября 2023 года участникам торгов ООО "НПО", ООО "ТК Югнефтепродукт" приостановлен допуск к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" АО "СПбМТСБ" и к клиринговому обслуживанию", - указывается в сообщении.

Биржа поясняет, что эта мера применена к трейдерам из-за нарушений организованных торгов, которые проявились в применении недобросовестных торговых практик.

Ранее СПбМТСБ приостановила доступ к торгам с 21 сентября по 4 октября нефтяному трейдеру "Солид - товарные рынки" также из-за нарушений требований биржи.