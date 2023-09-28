Биржевой индекс инвестбриллиантов может быть запущен в ближайшее время

Для снижения порога входа рассматривается возможность выпуска цифровых финансовых активов на бриллианты, сообщил директор "Алросы" по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Биржевой индекс инвестиционных бриллиантов может быть запущен в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор "Алросы" по стратегическому развитию Дмитрий Амелькин.

"Помимо отмены НДС, что является краеугольным камнем, разумеется, необходимы другие решения, в частности, в ближайшее время на бирже будет опубликован индекс на бриллианты, который позволит инвесторам наблюдать за своей доходностью", - сказал он.

Амелькин добавил, что для снижения порога входа рассматривается возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на бриллианты.

Ранее руководитель направления Alrosa Diamond Exclusive Елена Суховеева сообщала, что компания изучает возможность снизить порог входа в инвестбриллианты до $10 тыс., сейчас он составляет $20 тыс.