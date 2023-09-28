В Тверской области бизнес получит налоговые льготы за инвестиции в образование

Регион станет третьим в ЦФО, где действует такая мера поддержки

ТВЕРЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Тверской области смогут на 70% снизить налог на прибыль с помощью инвестиций в развитие среднего профессионального образования. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соответствующие поправки принял областной парламент.

"Законодательное собрание Тверской области на заседании 28 сентября внесло изменения в закон "О применении на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций", - говорится в сообщении.

Инициатива принадлежит губернатору Игорю Рудене. Тверская область станет третьим регионом в ЦФО, где будет действовать налоговая льгота за инвестиции в развитие образования.

Согласно документу, предприниматели смогут на 70% уменьшить налог на прибыль от суммы инвестиций, вложенных в материально-техническую базу учреждений среднего профессионального образования. Эта мера будет актуальна и для бизнеса, который участвует в подготовке кадров для предприятий и организаций Тверской области.

"Этот закон призван стать еще одним шагом на пути дальнейшего укрепления материально-технической базы наших колледжей. Создание в средних специальных учебных заведениях современных, оснащенных необходимым оборудованием мастерских, - это важно с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров", - сказал председатель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Константин Буевич.