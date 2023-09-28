В Москве с 2018 года вовлекли в экономический оборот почти 1 тыс. земельных участков

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, вовлечение в оборот свободных земельных участков, в частности, позволяет поддерживать столичный бизнес и привлекать инвесторов к развитию городской инфраструктуры

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва вовлекла с 2018 года в экономический оборот более 890 га земли под реализацию коммерческих и масштабных инвестиционных проектов, а также строительство частных домов. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"С 2018 года город выделил инвесторам без проведения торгов или по результатам конкурентных процедур почти 1 тыс. земельных участков площадью свыше 890 га для строительства коммерческой недвижимости, социальной инфраструктуры, промышленных объектов, спорткомплексов, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов", - сказал Гаман.

По его словам, вовлечение в оборот свободных земельных участков позволяет поддерживать столичный бизнес и привлекать инвесторов к развитию городской инфраструктуры, созданию дополнительных рабочих мест. Так, 569 участков предприниматели и граждане получили по результатам конкурентных процедур для возведения индивидуальных домов и реализации коммерческих проектов, остальные - для реализации масштабных инвестпроектов.

При выставлении на торги земельных участков для возведения коммерческих объектов в документации прописывается, что именно должно появиться. Назначение определяется сразу несколькими заинтересованными органами власти, исходя из потребностей каждого отдельного района. Такую же задачу решают и масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых город предоставляет землю без проведения торгов, пояснил министр.

VII Московский финансовый форум проходит в столице 28 сентября. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.