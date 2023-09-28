В Швеции отменят запрет на строительство ядерных реакторов в новых местах

Также правительство королевства направило в парламент предложение упразднить лимит на общее число работающих реакторов в 10 единиц

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Швеции направило в парламент предложение отменить запрет на строительство ядерных реакторов в новых местах, а также упразднить лимит на общее число работающих реакторов в 10 единиц. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Законопроект содержит предложения об исключении из Экологического кодекса положения, запрещающего строительство ядерных реакторов в местах, отличных от тех, где уже есть атомная энергетика. Кроме того, правительство и [поддерживающая его партия] "Шведские демократы" предлагают отменить положение, ограничивающее количество действующих реакторов десятью", - говорится в сообщении.

Согласно правительственному документу, предложенные изменения в законодательстве должны вступить в силу 1 января 2024 года.

"Доступ к чистой энергии имеет решающее значение для Швеции в период перестройки [ее энергосистемы]. Сегодняшним решением мы ускоряем переход к "зеленой" энергии и прокладываем путь к наращиванию атомной энергии в большем количестве мест. С новой атомной энергией мы создаем предпосылки для сокращения выбросов в атмосферу", - заявил по этому поводу премьер Ульф Кристерссон.

Министр по вопросам климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари подчеркивает важность развития ядерной энергетики как одной из эффективных мер по защите климата. По ее словам, к 2045 году Швеция должна будет удвоить производство электроэнергии, и значительная ее часть должна поступать от планируемых мощностей.

"Управлять развитием энергосистемы для удовлетворения основных потребностей промышленности должны сейчас законы физики. Шведские предприятия и семьи смогут рассчитывать на круглогодичное получение чистой электроэнергии по конкурентноспособным ценам", - заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности, заместитель премьера и председатель Христианско-демократической партии Эбба Буш.