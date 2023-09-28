В Липецкой области намерены развивать инвестпортфель за счет готовых мест в ОЭЗ

По данным главы региона Игоря Артамонова, на сегодняшний день в особую экономическую зону "Липецк" инвестировали 102 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. В Липецкой области намерены развивать портфель инвестиционных проектов за счет создания готовых площадей на мощностях особой экономической зоны "Липецк". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с замминистра экономического развития России Дмитрием Вахруковым.

"Одним из приоритетных направлений в особой экономической зоне мы считаем предложение готовых помещений для инвесторов, нам важно, чтобы как можно больше крупных, высокотехнологичных производств приходило в регион, а у жителей области появлялись высокооплачиваемые рабочие места", - сказал Артамонов. По его словам, в частности, на площадке ОЭЗ представлен крупнейший агропромышленный кластер, где общий объем инвестиций резидентов, производящих средства защиты растений, кормовые добавки, семена, осуществляющих переработку сельхозпродукции, превышает 29 млрд рублей.

Губернатор напомнил в этой связи, что ОЭЗ в Липецке была создана в 2005 году и стала одной из первых в стране. Сейчас в ней работают 59 резидентов, осуществлено 102 млрд рублей инвестиций, создано более 5 тыс. рабочих мест. При этом по итогам 2022 года общий объем поставок компаний здесь составил более 251 млрд рублей. "За 2022 год компании нарастили объем выпускаемой продукции более чем на 27%, а за первую половину текущего года прирост достиг 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заметил Артамонов.