"Здоровый" бюджет, курс рубля и инфляция. Что обсудили на Московском финансовом форуме

Правительство на этой неделе внесет в Госдуму проект "здорового и нормального" бюджета, основной упор в котором сделан на "все необходимое для фронта, все необходимое для победы". Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

Участники дискуссии рассказали, каким будет основной финансовый документ страны, поспорили о том, как влиять на курс рубля, и обсудили инфляцию. ТАСС собрал основные заявления, сделанные на сессии.

О бюджете

Как отметил Силуанов, бюджет на предстоящие годы сформирован "здоровый и нормальный": "Никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет".

По словам министра, бюджетных средств хватит на все запланированные цели. "Да, понятно, многие, когда бюджет сформировали, говорят: "Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро". Денег хватит. Сколько бы денег ни было, к деньгам всегда нужны голова и руки. Если есть хорошие голова и руки, тогда денег меньше можно тратить", - добавил он.

В бюджете, подчеркнул Силуанов, "все необходимое для фронта, все необходимое для победы есть".

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал бюджет крепким. Он отметил, что правительство уверено в своих оценках роста экономики в 2024 году, но "вне зависимости от того, какой будет прогноз, государство в полном объеме выполнит все обязательства, которые на себя взяло".

О курсе рубля

Решетников, недавно предложивший для стабилизации рубля создать по китайскому образцу "мембрану" между внешним и внутренним валютными рынками, отметил, что введение нескольких курсов национальной валюты стало бы разрушительным для свободной экономики. Он призвал "выстраивать более сложную систему валютного контроля" и рассмотреть такие инструменты, как "контроль или хотя бы мониторинг" переводов.

Министр финансов поддержал Банк России, который предупредил о рисках, связанных с возможным введением "мембраны" между валютными рынками. "Кому курс крепкий нужен, кому слабый. Мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим. Мы уже делаем это вместе с центральным банком", - подчеркнул Силуанов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегла против принятия мер для укрепления рубля ради демонстрации действий: "Я против того, чтобы принимать меры только для того, чтобы показать, что мы что-то сделали с курсом. Надо посмотреть, насколько это эффективно и что это будет работать".

Об инфляции

Глава ВТБ Андрей Костин предложил повысить целевой показатель инфляции на 2024 год с 4% до 6,4%, подчеркнув, что на российскую экономику действует "ряд очень серьезных факторов" нерыночного плана, включая "гигантские санкции" и специальную военную операцию.

Против выступила Набиуллина - по ее словам, менять цель по инфляции не следует, потому что "тогда ориентиры пропадают совсем".

О перестройке экономики

Российская экономика сейчас проходит через "масштабную трансформацию", но "наиболее сложный период" уже позади, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помощник президента Максим Орешкин назвал перестройку российской экономики "большой структурной реформой по <...> переориентации с больной части глобальной экономики на здоровую".

О приватизации