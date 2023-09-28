Пермское УФАС оштрафовало "Альфа-Банк" на 500 тыс. рублей за недостоверную рекламу

В ведомстве сослались на законодательство, согласно которому использование в рекламе слов "лучший", "первый", "номер один" возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение

ТАСС, 28 сентября. УФАС в Пермском крае оштрафовало на полмиллиона рублей "Альфа-Банк" за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте УФАС по Пермскому краю.

"Пермское УФАС России признало АО "Альфа-Банк" виновным в нарушении закона о рекламе. Антимонопольное ведомство установило распространение недостоверной рекламы финансового учреждения в эфире одной из пермских радиостанций. Установлено, что АО "Альфа-Банк" неоднократно совершало однородные правонарушения законодательства о рекламе, что послужило отягчающим обстоятельством при привлечении финансового учреждения к административной ответственности, за нарушение Закона о рекламе банк оштрафован на 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, согласно законодательству, использование в рекламе слов "лучший", "первый", "номер один" возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. "Реклама АО "Альфа-Банк" содержала сравнительное указание "лучший банк", при этом отсутствовал критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение данного утверждения. Следовательно, реклама финансового учреждения противоречила закону о рекламе", - говорится в сообщении.