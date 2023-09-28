Москва не видит интереса со стороны Анкары, заявили в ведомстве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ пока не планирует переговоры по корректировке налоговых соглашений с Турцией, поскольку не видит интереса с турецкой стороны. Об этом журналистам сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

"В любом случае любые переговоры идут в двустороннем движении. Пока интереса с турецкой стороны на ведение переговоров нет, поэтому таких переговоров сейчас не планируется", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, в кулуарах ПМЭФ-2023, Сазанов говорил о том, что Минфин РФ ищет взаимоприемлемые решения с ОАЭ, Турцией и Малайзией по корректировке соглашений о двойном налогообложении.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.