Участники СЭЗ в Крыму смогут реализовывать жилищные инвестпроекты

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, в договорах о реализации таких инвестпроектов могут быть прописаны дополнительные обязательства застройщиков, касающиеся, в частности, передачи отдельных объектов жилищного фонда в государственную или муниципальную собственность. Кроме того, уточняется, что для участников СЭЗ, занимающихся инвестпроектами по жилью, не предусматривается особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.

Как указано в сопроводительных материалах, закон принят в рамках выполнения поручения главы государства по привлечению в экономику Крыма не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций. Ожидается, что новые нормы будут способствовать созданию организационных, правовых и финансовых механизмов комплексного освоения территорий, рабочих мест, пополнению доходной базы региональных бюджетов, а также обеспечению населения полуострова доступным и комфортным жильем.

Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее российское законодательство не предусматривало возможности реализации инвестпроектов по жилью в СЭЗ в Крыму. Новые нормы наделяют участников указанной экономической зоны соответствующим правом.