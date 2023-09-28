Германия остается крупнейшим донором бюджета Евросоюза

По данным Института германской экономики, страна внесла в бюджет ЕС в 2022 году на €19,7 млрд больше, чем получила из него

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Германия внесла в бюджет Евросоюза в прошлом году на €19,7 млрд больше, чем получила из него, и в очередной раз оказалась крупнейшим донором общего бюджета сообщества. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Института германской экономики (IW) в Кельне.

Согласно исследованию института, проведенному на основе данных Еврокомиссии, в 2022 году Германия заплатила в бюджет ЕС на €19,7 млрд больше, чем получила. Отмечается, что величина выплат ФРГ в общеевропейский бюджет снизилась на €1,7 млрд по сравнению с 2021 годом. В то же время негативный бюджетный баланс Германии по-прежнему почти в два раза превышает соответствующий показатель Франции, который составил €10 млрд.

По информации экспертов IW, Германия также лидирует по взносам в бюджет ЕС на душу населения. В среднем каждый немец положил в общий европейский котел на €237 больше, чем получил. На втором месте в этом списке оказалась Ирландия (€197), на третьем - Швеция (€196). Франция заняла в нем лишь 6-ое место с показателем €147 на душу населения.

Основным получателем средств из европейской корзины в 2022 году по данным института IW стала Польша. Варшава получила из бюджета Евросоюза на €11,9 млрд больше, чем вложила в него. В число крупнейших бенефициаров системы общеевропейской финансирования также вошли Румыния и Венгрия. Эстонцы получили самую большую финансовую поддержку из европейского бюджета на душу населения - почти €678.