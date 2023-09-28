РФ ратифицировала протокол о продлении сроков по кредиту на Белорусскую АЭС

По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении правительству Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции (АЭС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол к межправительственному соглашению с Белоруссией от 25 ноября 2011 года был подписан в Москве 2 марта и в Минске 3 марта. Он предусматривает продление периода использования государственного экспортного кредита на один год - до конца 2023 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года, а также осуществление платежей по погашению задолженности исключительно в российских рублях.

По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд, в том числе в 2023 году - около $100 млн. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, необходимые средства на кредит Белоруссии в 2023 году предусмотрены программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной законом о бюджете.

Из финансово-экономического обоснования к закону также следует, что в 2023 году поступления в федеральный бюджет в результате реализации этого документа сократятся на $173,2 млн и составят $88,6 млн, а в период 2024-2038 годов увеличатся на $526,2 млн и составят $6 654,7 млн.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

О Белорусской АЭС

Белорусская АЭС расположена в 17 км к северо-востоку от города Островца, в 120 км к северо-западу от Минска. Имеет два энергоблока, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 (проект "АЭС-2006") мощностью 1 200 МВт каждый. Такие же энергоблоки работают на Нововоронежской АЭС и Ленинградской АЭС-2 и АЭС "Аккую" в Турции.

Генеральный проектировщик - "Атомэнергопроект" (Нижний Новгород), изготовитель реактора и парогенераторов - "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область). Топливо для станции поставляет российское АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома).