Госпошлина за лицензии операторам для работы с СОРМ увеличена до 1 млн рублей

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 7,5 тыс. рублей до 1 млн рублей размера государственной пошлины за выдачу лицензии на оказание услуг связи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Речь идет о лицензиях, необходимых для работы, связанной с установкой сетевого оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Как отмечают авторы инициативы, ранее стоимость получения новой лицензии была несоизмеримо меньше размера действующих штрафов за административные правонарушения в части внедрения СОРМ, а это позволяло путем получения новой лицензии избегать оплаты штрафа.

Увеличение стоимости получения лицензий в области связи позволит сократить число недобросовестных операторов, а также повысить эффективность выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу.