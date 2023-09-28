На Кубани намерены оперативно реагировать на новые вызовы для бизнеса в регионе

В крае работают более 286 тыс. малых и средних предприятий

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. В Краснодарском крае намерены оперативно реагировать на все новые вызовы, с которыми может сталкиваться работающий в регионе бизнес и снижать любые административные барьеры. Об этом сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев, комментируя данные рейтинга Forbes, согласно которым Краснодар стал лучшим для бизнеса городом России.

Он напомнил, что на Кубани работают более 286 тыс. малых и средних предприятий. "Вся база для развития у нас есть, мы помогаем нашему бизнесу своевременно реагировать на новые вызовы, снижаем любые административные барьеры, постоянно развиваем инфраструктуру - открываем центры поддержки МСП, докапитализируем краевые фонды микрофинансирования и промышленности, увеличиваем сеть промпарков", - сказал Кондратьев. В этой связи он заметил, что для бизнеса доступны "все основные формы господдержки". "Это субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии - всего их порядка 125", - подчеркнул Кондратьев.

Он выразил уверенность в том, что потребительская активность и высокое качество жизни являются теми факторами, благодаря которым инвесторы со всей страны работают в регионе. "И мы продолжаем создавать для них самые комфортные условия, которые определят максимальный потенциал при минимальных рисках", - заключил Кондратьев.