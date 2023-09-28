28 сентября, 13:32,
обновлено 28 сентября, 13:38

DDoS-атаки на систему бронирования Leonardo возобновились

Наблюдаются небольшие сбои, сообщил Ростех

МОСКВА, 28 сентября./ТАСС/. Кибертаки на российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились, наблюдаются небольшие сбои, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Там уточнили, что атаки идут с территории нескольких стран, включая Украину.

"DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возобновились. Они идут с территории нескольких стран, включая Украину. На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов", - заявили в Ростехе. 

Теги:
Россия
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