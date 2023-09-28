ЦБ направил в Госдуму обновленный проект основных направлений ДКП на 2024-2026 годы

В новой редакции документа были учтены решения о ключевой ставке, а также обновленный макроэкономический прогноз

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. В новой редакции документа учтены решения о ключевой ставке, а также обновленный макроэкономический прогноз, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. <…> В документе учтены решения о ключевой ставке, принятые Банком России 15 августа и 15 сентября, обновленный макроэкономический прогноз от 15 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 10 августа по 22 сентября 2023 года", - отмечается в сообщении.

В ЦБ напомнили, что в документе регулятор разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года.

Ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство России и главе государства.

Согласно документу, под влиянием денежно-кредитной политики Банка России годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2024 году и останется на целевом уровне в дальнейшем. Снижение инфляции к цели в 2024 году потребует проведения жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. По оценкам Банка России, в 2023 году ключевая ставка в среднем будет находиться в диапазоне 9,6-9,7% годовых, в 2024 году - 11,5-12,5% годовых, в 2025 году - 7-8% годовых. В 2026 году ключевая ставка в среднем составит 5,5-6,5% годовых, что соответствует диапазону оценок Банка России долгосрочной нейтральной ставки.