28 сентября, 13:44,
обновлено 28 сентября, 14:13

Росатом опроверг информацию о приостановлении экспорта урана из России

СМИ ранее распространили информацию о якобы приостановке экспорта урана из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Информация о приостановлении экспорта урана из России не соответствует действительности, сообщил ТАСС представитель Росатома.

"Госкорпорация "Росатом" исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме", - сказал он.

Ранее СМИ распространили информацию о якобы приостановке экспорта урана из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Между тем, по данным американской статслужбы, США в первом полугодии текущего года в 2,2 раза - до 416 тонн - увеличили импорт урана из России по сравнению с показателями за тот же период прошлого года. Это самый высокий показатель с 2005-го.

В конце сентября стоимость уранового концентрата после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" поднялась до $70 за фунт, что является абсолютным рекордом за последние 12 лет. 

Теги:
Россия
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