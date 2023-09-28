В Северной Осетии 12 молодых бизнесменов получили гранты до 500 тыс. рублей

Бизнесмены будут реализовывать проекты по созданию кондитерской, школы стиля и моды, центра дополнительного образования и развития ребенка, нового творческого пространства, детского трамвая-кафе, ансамбля народного танца

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Кондитерские, трамваи-кафе, школы моды и стиля появятся в Северной Осетии благодаря грантовой поддержке для молодых и социальных предпринимателей. Всего было отобрано 12 проектов, которые получили до 500 тыс. рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"По итогам отбора 12 молодых и социальных предпринимателей в республике получили гранты до 500 тыс. рублей. Они будут реализовывать проекты по созданию кондитерской, школы стиля и моды, центра дополнительного образования и развития ребенка, нового творческого пространства, детского трамвая-кафе, ансамбля народного танца", - сказал Кучиев.

Десять проектов будут реализованы благодаря гранту в размере 500 тыс. рублей, два - на 240 и 405 тыс. рублей.

Грантовая поддержка предоставляется в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Претендовать на нее могут молодые предприниматели в возрасте до 25 лет или заявители, включенные в реестр социальных предпринимателей.