Добыча уменьшилась до 179,45 млрд куб м

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в первом полугодии сократил добычу газа на 25%, до 179,45 млрд куб м, говорится в отчете компании.

Добыча нефти и газового конденсата в первом полугодии выросла на 8,8%, до 36,31 млн тонн. Добыча природного и попутного газа компанией в первом полугодии прошлого года составила 238,46 млрд куб м.

"Газпром" в I полугодии поставил 166 млрд куб. м газа на внутренний и внешний рынки, что на 26,5% ниже показателя за тот же период 2022 года, когда он составлял 225,7 млрд куб. м, говорится в отчете компании.

"Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в данном регионе также находился под воздействием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ", - говорится в отчете компании.

При этом ситуация на российском рынке газа в первом полугодии этого года "характеризовалась несколько более мягкими температурными режимами как в зимнее, так и в весенне-летнее время по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", следует из отчета.