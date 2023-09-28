Аксаков предложил зафиксировать в бюджете субсидии купонов инфраструктурных облигаций

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что инфраструктурные облигации должны остаться на рынке, так как "дают кратно больший эффект, чем прямые бюджетные инвестиции"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Использование инструмента инфраструктурных облигаций необходимо продолжить, несмотря на повышение ключевой ставки, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, из-за важности инструмента для развития экономики, субсидирование купонов инфраструктурных облигаций необходимо зафиксировать в бюджете.

"Сейчас в Госдуму должен поступить проект бюджета на следующие годы, он связан, в том числе <…> с инфраструктурными облигациями ДОМ.РФ. Этот инструмент активно востребован на этом рынке, более чем в 20 субъектах РФ уже отобраны и профинансированы соответствующие проекты. Но увеличение ключевой ставки (запуск и обращение облигаций связан с ключевой ставкой, размер которой субсидируется со стороны бюджета) может привести к ограничению или сворачиванию использования этого инструмента. Мы этого не должны допустить, исходя из интересов развития экономики", - сказал Аксаков, выступая на Московском финансовом форуме.

Инфраструктурные облигации должны остаться на рынке, так как "дают кратно больший эффект, чем прямые бюджетные инвестиции", и особенно востребованы в периоды неопределенности, связанные с волатильностью ставок и инфляции, полагает депутат. "Может быть не полностью субсидировать ключевую ставку, но в бюджете необходимо предусмотреть средства, которые будут идти на субсидирование процента по этому инструменту", - сказал Аксаков.

Он предложил использовать в этом инструменте инструменты хеджирования рисков от изменения ставки ЦБ. "Важно, чтобы соответствующие финансовые инструменты и облигации у нас активно работали, поскольку они позволят решать проблемы, связанные с развитием инфраструктуры в стране, а значит - экономики", - заключил Аксаков.