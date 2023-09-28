В ДНР Героям Труда будут выплачивать ежемесячно по 10 тыс. рублей

Председатель правительства республики Евгений Солнцев добавил, что ведомство инициирует передачу в республиканский парламент соответствующего законопроекта

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) будут ежемесячно выплачивать Героям Труда региона по 10 тыс. рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Сегодня на заседании правительства принят ряд важных решений. Остановлюсь на некоторых подробнее. Героям Труда Донецкой Народной Республики по их заявлению будет устанавливаться ежемесячная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей", - написал Солнцев.

Он добавил, что правительство в ближайшее время инициирует передачу в республиканский парламент законопроекта, предусматривающего такую меру поддержки граждан, которые внесли значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

25 сентября Совет Федерации одобрил закон об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Документ внес на рассмотрение Госдумы президент России 12 сентября. Госдума 19 сентября приняла законопроект в первом чтении и сразу в целом.