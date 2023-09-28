В ДНР прожиточный минимум к 2024 году вырастет почти на 30%

Он составит 14 526 рублей на душу населения

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Уровень прожиточного минимума в Донецкой Народной Республике повысится почти на 30%. Соответствующие цифры были утверждены региональным правительством, сообщил премьер-министр региона Евгений Сонцев.

"Правительством установлен уровень прожиточного минимума на 2024 год. Он увеличится на 29,5% и составит на душу населения - 14 526 рублей, для трудоспособного населения - 15 833 рубля, для пенсионеров - 12 492 рубля, для детей - 14 090 рублей", - написал Солнцев в Telegram-канале.

Этот показатель учтен при формировании бюджета региона, разработке и реализации региональных социальных программ и оказании необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.