Росрыболовство: гибкие экспортные пошлины на рыбную продукцию не повлияют на ее экспорт

Как заявил глава ведомства Илья Шестаков, цена станет более конкурентноспособной на внутреннем рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Введение гибких экспортных пошлин на рыбную продукцию не повлияет на объемы ее экспорта. Об этом сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков на VI Международном рыбопромышленном форуме.

"Насколько я понимаю, распространяться это будет на всю рыбную продукцию, на все виды рыбы. Насколько сильно это повлияет на экспорт? Я думаю, что не сильно. У нас позволяет рентабельность поставок рыбы на экспорт эту пошлину выплачивать, ничего страшного здесь с точки зрения объемов экспорта не видим", - сказал Шестаков.

Он отметил, что из-за введения гибких экспортных пошлин цена станет более конкурентноспособной на внутреннем рынке.

Ранее правительство России сообщило о введении гибких экспортных пошлин на некоторые товары для защиты внутреннего рынка, которые коснутся в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, а также сахара и какао. Они начнут действовать с 1 октября и будут привязаны к курсу рубля.

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.