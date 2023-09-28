Росрыболовство сохраняет сроки завершения первого этапа инвестквот в 2026 году

Механизм инвестквот начал работать в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство сохраняет сроки завершения первого этапа инвестиционных квот в 2026 году. Об этом заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков на VI Международном рыбопромышленном форуме.

"В 2026 году, пока по плану. Конечно, сроки чуть-чуть в право забегают, но все равно не так критично", - сказал Шестаков, отвечая на вопрос, сохраняются ли сроки по завершению первого этапа инвестквот в 2026 году.

Механизм инвестквот начал работать в 2017 году. В рамках первого этапа инвестквот должны были построить 105 судов и 27 рыбоперерабатывающих заводов. "Сейчас в целом сдано 19 судов - восемь краболовов и 11 рыболовецких", - добавил Шестаков.

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.