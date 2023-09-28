Минск и Москва подписали соглашение о признании банковских гарантий при госзакупках

Как ранее отмечали в Белоруссии, введение единых правил доступа к госзаказу и госзакупкам позволит обеспечить равный доступ к ним стран и устранить существующие ограничения

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии по итогам рабочего визита главы белорусского ведомства Алексея Богданова в Москву.

"Подписано Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", - говорится в сообщении.

Кроме того, состоялась двусторонняя встреча с министром финансов РФ Антоном Силуановым. "В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, расширения взаимных поставок некоторых видов продукции, а также совместной работы над соглашением об алкогольном рынке в рамках ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Минске заявляли, что введение единых правил доступа к государственному заказу и госзакупкам позволит обеспечить равный доступ к ним стран и устранить существующие ограничения.