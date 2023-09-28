Более 150 заявок подали инвесторы на подбор локаций для размещения бизнеса в Подмосковье

Еще 37 заявок поступили на подбор вариантов для размещения бизнеса в объектах капитального строительства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Инвесторы подали свыше 150 заявок на подбор земельных участков и площадок для размещения бизнеса в Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Инвестиционная деятельность в регионе продолжает набирать обороты, и значительная часть этой работы - подбор вариантов для размещения предприятий. Запросы у инвесторов разные и зависят от профиля будущего предприятия. Кто-то заинтересован в строительстве здания "с нуля", другие - в более быстром запуске и поэтому выбирают уже готовые объекты, отвечающие их требованиям. С начала года к нам поступило уже 155 заявок, и их число будет расти", - сказала она.

Зампред уточнила, что инвесторы подали 118 заявок на подбор земельных участков, еще 37 заявок поступили на подбор вариантов для размещения бизнеса в объектах капитального строительства.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что Московская область представляет различные варианты для локализации бизнеса: как производственных компаний, так и тех, кто специализируется на иных видах деятельности. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте Московской области.