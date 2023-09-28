Участники свободной экономической зоны в ДНР получат льготы по налогу на прибыль

Сниженная ставка составит от 0 до 13,5%

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. В Донецкой Народной Республике установят сниженную ставку по налогу на прибыль для инвесторов, которые зайдут в свободную экономическую зону региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Поддержим участников свободной экономической зоны на территории республики. Правительство вносит в Народный Совет законопроект об установлении налоговой ставки налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционного проекта. Ее размер будет зависеть от ряда условий и составит от 0 до 13,5%", - написал Солнцев.

По данным на 15 сентября, свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах получили 12 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций в размере около 28 млрд рублей.

СЭЗ на территории новых регионов России создали 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент России Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, и этот срок могут продлить или прекратить досрочно.