Россельхознадзор допустил ограничение импорта табачной продукции из Индии

Это необходимо для защиты фитосанитарного благополучия России, сообщила пресс-служба ведомства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор может ограничить импорт табачной продукции из некоторых стран, в том числе из Индии, для защиты фитосанитарного благополучия России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Россельхознадзор будет вынужден принять меры по ограничению ввоза табачной продукции в Россию, в том числе из Индии", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, ведомство может ограничить ввоз табачной продукции из стран, компетентные ведомства которых не обеспечивают фитосанитарную безопасность отправляемых в Россию грузов. Запрет может коснуться, в том числе, индийского поставщика ITC Limited Agri Business Division. В 72 партиях табачного сырья компании в этом году было выявлено карантинное для стран - членов ЕАЭС насекомое - многоядная муха-горбатка.

По данным ведомства, всего в 2023 году Россельхознадзор зафиксировал 217 случаев обнаружения опасного объекта в импортной табачной продукции, что в 30 раз больше, чем в 2022 году, и в три раза больше, чем в 2021 году. В результате из ввезенных в Россию с начала года 100 тыс. тонн табачной продукции 10 тыс. тонн (10%) оказались зараженными и были подвергнуты пестицидной обработке.

Россельхознадзор систематически информирует компетентные ведомства стран-отправителей и российских получателей о выявлении насекомого о и необходимости принятия срочных исчерпывающих мер по обеспечению безопасности ввозимой в Россию продукции. Однако поставки зараженного сырья продолжаются на фоне отсутствия ответов от компетентных ведомств стран-экспортеров.

"В сложившейся ситуации Россельхознадзор не исключает принятия запретительных мер для защиты фитосанитарного благополучия России. На первом этапе ограничения будут вводиться на компании, продукция которых небезопасна. В ближайшее время также возможна отправка инспекторов Россельхознадзора на отгрузки в Индию и другие страны - поставщики табачного сырья", - отметили в ведомстве.