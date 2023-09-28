По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, доля российских товаров на этом рынке - около 30%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские родители тратят на детские товары более 1 трлн рублей в год, сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина в ходе пленарной сессии Национального съезда производителей школьной формы, которая состоялась в пресс-центре ТАСС.

"Вообще рынок детских товаров - он очень и очень большой. Родители тратят на детские товары в год более 1 трлн рублей", - сказала Цицулина. Именно в эту величину ассоциация оценивает объем рынка детских товаров в России.

Доля российских товаров на этом рынке - около 30%. В некоторых категориях, как отметила президент АИДТ, этот показатель выше. Рынок товаров для детей включает 15 отраслей промышленности и охватывает 500 кодов экономической деятельности.

С точки зрения товарных категорий наибольшие доли на рынке детских товаров занимают одежда (23,6% в общей структуре рынка), игрушки (20,5%) и товары для малышей (17,8%). На детскую обувь приходится 10,5%. "Более 300 млрд [рублей в год] тратят на одежду и обувь наши родители", - отметила Цицулина.

В свою очередь объем рынка школьной формы оценивается в размере порядка 70 млрд рублей. "У нас 17,7 млн школьников в стране, а в целом 32,4 млн детей и молодежи охвачены системой образования", - рассказала президент ассоциации.

АИДТ в ходе пленарной сессии также представила ренкинг производителей одежды для детей. В топ-10 компаний вошли производители из Свердловской, Костромской, Челябинской,Тульской областей, Москвы и Подмосковья, Краснодарского края.