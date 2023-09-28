Новак проведет с нефтяниками встречу по ситуации на рынке топлива

Вице-премьер ранее сообщал, что правительство прорабатывает новые системные меры на этом рынке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак проведет в четверг встречу с топ-менеджерами нефтяных компаний, на которой они в том числе обсудят предлагаемые правительством меры по стабилизации рынка топлива в России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли, факт проведения совещания и его тему подтвердили в аппарате вице-премьера.

Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября говорил, что правительство в настоящее время прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива. Во-первых, кабмин обсуждает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые был снижены с 1 сентября. Это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ.

Вторая мера - это ограничение серого экспорта для компаний, которые покупают предназначенное для России топливо (получая при этом субсидию) и продают его на зарубежных рынках. Кабмин намерен повысить заградительные пошлины для перекупщиков (которые не являются производителями) с 20 до 50 тыс. рублей за тонну. Возможен и полный запрет продажи топлива для перекупщиков, говорил Новак.

Он отмечал, что ждет снижения уровня цен на топливо в опте, мелком опте и в рознице, особенно на независимых АЗС. Правительство совместно с ФАС намерено контролировать уровень наценок, так как после снижения стоимости топлива в опте, цены на АЗС должны снизиться.