Эксперт заявил, что РФ в 2023 году может собрать второй по объему рекордный урожай зерна

Он может составить 140 млн тонн, сообщил гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Урожай зерна в России в 2023 году может составить 140 млн тонн - в этом случае он станет вторым по рекордному объему в истории страны, сообщил гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство".

"Сейчас мы выходим где-то на 31 ц/га (урожайность сбора зерна - прим. ТАСС), это в бункерном весе, и это приведет к тому, что мы, я так полагаю, соберем 140 млн тонн всего зерна. Из них 90 млн тонн - это пшеница. Это очень высокие показатели, вторые после того "космоса", который у нас был год назад", - сказал Петриченко.

Согласно презентации "ПроЗерно", производство зерна в целом в текущем году прогнозируется на уровне 140,2 млн тонн, пшеницы - 90,1 млн тонн, ячменя - 20,8 млн тонн. Сбор кукурузы ожидается в объеме 15,2 млн тонн, однако, указал эксперт, итоговые показатели будут зависеть, в том числе, и от возможных потерь культуры. Однако очень высоким может стать урожай зернобобовых - 5,8 млн тонн.

Кроме того, "ПроЗерно" оценивает урожай зерна 2023 года в новых регионах России в 5 млн тонн, включая 3,6 млн тонн пшеницы.

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы 104,237 млн тонн - на 37% больше предыдущего года. Предыдущий рекорд был в 2017 году, когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы.