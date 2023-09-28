Средняя загрузка санаториев и отелей в Крыму в сентябре составила 50%

На осенне-зимний сезон региональное и федеральное правительства обсуждают отдельные меры поддержки и механизмы загрузки средств размещения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Средняя загрузка отелей и санаториев в Республике Крым по итогам сентября составила порядка 50%, в отдельных местах размещения - до 80-90%, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"В сентябре загрузка в среднем составила порядка 50% по работающим средствам размещения, ряд отелей и санаториев заполнены до 80-90%, наиболее высокая загрузка в выходные дни, когда приезжают на отдых и сами крымчане, и жители близлежащих регионов. Для жителей республики, наверное, сейчас самое любимое время года - в сезон здоровья море еще теплое, пляжный отдых еще продолжается, и уже не так жарко. Это более комфортное время для культурно-познавательного туризма, для пеших прогулок и активного туризма. Можно дегустировать гастрономические изыски. В целом энотуризм - отдельный специалитет для Крыма", - рассказал Волченко.

Министр уточнил, что на осенне-зимний сезон региональное и федеральное правительства обсуждают отдельные меры поддержки и механизмы загрузки средств размещения, в том числе за счет оздоровления жителей новых регионов РФ, участников специальной военной операции и их семей.

В этом году туристический поток в Крым снижен на фоне сложностей с транспортной доступностью региона из-за отсутствия авиасообщения. Как сообщал в начале сентября глава республики Сергей Аксенов, регион с начала года посетили почти 4 млн туристов, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.