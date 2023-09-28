28 сентября, 15:00,
обновлено 28 сентября, 15:02

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 году на 9,8 млрд рублей

Владимир Гердо/ ТАСС
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ ТАСС

Выплаты проведены в соответствии с указом президента России Владимира Путина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 году в сумме 9,8 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 9,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий)", - говорится в сообщении.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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