"Аэрофлот" запустил программу компенсации углеродного следа для пассажиров

В рамках проекта клиенты авиакомпании смогут посадить собственное дерево в одном из национальных парков России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" совместно с экологическими сервисами "Сохрани лес" и "Триллион" запустил программу компенсации углеродного следа от перелетов для пассажиров, в рамках которой клиенты авиакомпании смогут посадить собственное дерево в одном из национальных парков России. Об этом сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

"В эпоху, когда экологическая осознанность становится все более важной, "Аэрофлот" первым из российских авиакомпаний предлагает своим пассажирам принять активное участие в сохранении окружающей среды. Теперь каждый клиент авиакомпании сможет добровольно компенсировать воздействие своего путешествия на экологию, приобретя сертификат на посадку дерева в одном из национальных парков России", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, владельцам сертификатов будет предоставлена детальная информация о месте посадки дерева и его сорте, а также точные GPS-координаты. При этом участники инициативы смогут отслеживать рост своих сеянцев благодаря регулярным отчетам.

Кроме того, сертификат включает в себя расчет поглотительной способности леса, что позволит каждому участнику программы точно оценить свой вклад в очищение атмосферы от парниковых газов, отметили в сообщении.

Здесь также добавили, что для расчета углеродного следа своих перелетов клиенты авиакомпании смогут воспользоваться онлайн-калькулятором, разработанным в соответствии с методикой Международной организации гражданской авиации и Международной ассоциации воздушного транспорта.

Расчет углеродного следа от перелета и участие в инициативе по посадке деревьев отвечает запросу клиентов на экологичность и осознанность, пояснили в пресс-службе, добавив, что программа позволяет каждому пассажиру внести вклад в сохранение и приумножение лесов России, способствуя устойчивому климату и сохранению богатой природы для будущих поколений.