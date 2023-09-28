Минфин заявил, что повышение демпфера должно быть нейтральным для бюджета

Замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что любое повышение демпфера необходимо компенсировать

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Повышение демпфера должно быть нейтральным для бюджета РФ, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

"Должно быть пакетное решение. Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения, чтобы это было для бюджета нейтрально, я пока не знаю, я пакетного решения не видел", - сказал Сазанов.

Он отметил, что любое повышение демпфера необходимо компенсировать. "Любое повышение демпфера - это выпадающие доходы, то есть их надо как-то компенсировать. Не могу здесь ничего комментировать, потому что пакетное решение, которое не Минфин готовит", - добавил замминистра.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.