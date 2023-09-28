В восьми районах Псковской области сорвали сроки социальной догазификации

Основная причина нарушения со стороны "Газпрома" заключается в недостаточном количестве бригад для работ внутри участков

ПСКОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Количество домовладений на территории Псковской области, получивших газ по программе социальной догазификации, за последние полгода увеличилось лишь на 3%, в восьми муниципалитетах региона сроки догазификации сорваны. При таких темпах этот процесс может затянуться на несколько лет, сообщила пресс-служба регионального парламента по итогам парламентского часа, на котором рассматривалась ситуация с подключением домов к газу.

"Председатель правительственного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко озвучила цифры, характеризующие положение дел с догазификацией, - из почти 17 тыс. поданных заявок к настоящему времени пуск газа произведен только в 2 044 домах, что составляет всего 13% от заключенных договоров. Специалист констатировала: если такая динамика подключения домовладений сохранится, то работы по пуску газа могут затянуться на несколько лет", - отмечается в сообщении. В начале апреля доступ к газу имели всего 10% домовладений от числа заключенных договоров.

По данным Пилипенко, основная причина нарушения сроков со стороны "Газпрома" заключается в недостаточном количестве бригад для работ внутри участков. Некоторые муниципалитеты, по ее словам, стали создавать свои бригады, чтобы ускорить процесс. Как следует из материалов, представленных к парламентскому часу, в настоящее время сорваны плановые сроки выполнения работ в городе Великие Луки, а также в Великолукском, Псковском, Бежаницком, Порховском, Пыталовском, Дедовичском и Островском районах.

"В последнее время получено 143 жалобы от граждан на задержку сроков газификации. Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Псков" Олег Басников, выступая перед депутатами, сконцентрировался на показателях по строительству внутрипоселковых газопроводов - в сравнении с прошлым годом газовики нарастили объем прокладки газовых сетей в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

По оценке спикера регионального парламента Александра Котова, темпы работ по догазификации недостаточны. "Газпром" пытается представить, что все хорошо, в плане-графике, но <...> это не соответствует положению дел. Большое количество граждан смонтировали внутридомовое газовое оборудование, заключили договоры, оплатили денежные средства, но получить газ не могут и не могут воспользоваться газом, в частности на цели отопления. У нас начнется отопительный сезон, многие демонтировали отопительные приборы. Такое положение дел нас не устраивает", - приводит пресс-служба слова Котова.

Газификация в Псковской области

По данным властей региона, уровень газификации Псковской области в соответствии с методикой Минэнерго России по состоянию на 1 января 2022 года составляет 55,35%, догазификация должна увеличить уровень газификации области на 10%. На догазификацию в Псковской области планируется направить 11,7 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.