По словам замглавы ведомства Алексея Сазанова, если будет предсказуемость в расходных обязательствах, то будет обязательно предсказуемость в налогах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин с учетом ситуации обеспечивает для бизнеса предсказуемость налоговых условий, базовые условия не менялись, несмотря на рост расходов федерального бюджета РФ. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

"Пока так, как нам удается балансировать ситуацию, мы в целом обеспечиваем для большинства бизнеса предсказуемость налоговых условий. <...> В плане налоговых правоотношений базовые условия для всех понятны. И они не менялись, несмотря на то, что расходы федерального бюджета выросли более, чем на 30%", - сказал Сазанов.

При этом он заверил, что если будет предсказуемость в расходных обязательствах, то будет обязательно предсказуемость в налогах. "Я вас уверяю в этом, это неизбежно произойдет", - сказал Сазанов.

Налоговую политику нельзя рассматривать в отрыве от всех остальных событий, которые происходят в стране и в мире, пояснил замглавы Минфина. "Налоговая политика - это производная величина от той публичной функции, от тех публичных расходов, которые есть у государства. <...> Эти решения происходят из-за того, что есть определенные государственные расходы, есть определенные публичные функции государства в социальной сфере, в сфере безопасности, которые требуют дополнительных расходных обязательств. И то, что происходит в налоговой сфере - это реакция на эти вещи", - пояснил замминистра.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.