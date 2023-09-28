В Адыгее по итогам 2023 года прогнозируют рост ВРП до 218,9 млрд рублей

По итогам 2022 года ВРП составил 199 млрд рублей, прирост составил 2,5%

МАЙКОП, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи прогнозируют к концу года увеличение валового регионального продукта (ВРП) на 2,5%, до 218,9 млрд рублей. Об этом на заседании правительства в четверг сообщил министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен.

"Оценка валового регионального продукта за 2023 год в абсолютном выражении составляет 218,9 млрд рублей, или 102,5%, при среднероссийском значении 101,2%", - сказал он.

Правительство региона прогнозирует дальнейший рост ВРП, до 2026 года планируется прирост ВРП по Адыгее на 16% к 2021 году. По итогам 2022 года ВРП составил 199 млрд рублей, прирост составил 2,5%.

По словам министра, основания для роста ВРП в текущем году - несколько основных макроэкономических показателей. Первое полугодие 2023 года Адыгея завершила с ростом промышленного производства, сельского хозяйства, строительных работ, розничного товарооборота и объема инвестиций.

"Объем отгруженных товаров собственного производства <…> по различным видам экономической деятельности работ и услуг составил 42,5 млрд рублей (103,9%), к концу года ожидается рост до 90 млрд рублей. Индекс промпроизводства - 102,5%, при этом основной вклад в рост производства внесли обрабатывающие производства (плюс 4,3%). Индекс производства пищевых продуктов составил 114,7%, объем производства продукции АПК - 6,2 млрд рублей, индекс производства - 105,9%", - пояснил Шеуджен, уточнив, что положительная динамика также фиксируется по ряду других отраслей.

Адыгея с 2020 года реализует рассчитанную до 2024 года индивидуальную программу социально-экономического развития республики, с общим объемом финансирования из федерального бюджета 5 млрд рублей. Дальнейший рост экономики в республике власти связывают с реализацией двух флагманских проектов - создания промпарка "Энем" в Тахтамукайском районе и всесезонного горнолыжного экокурорта "Лагонаки". Всего же на территории республики реализуется 37 проектов общей стоимостью более 73 млрд рублей.