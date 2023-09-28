В ДНР перевыполнили годовой план по ремонту муниципальных дорог

В некоторых городах рабочие сделали почти на 20% больше плана, сообщили в пресс-службе Минстроя республики

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Рабочие перевыполнили план на 2023 год по ремонту муниципальных дорог в населенных пунктах Донецкой Народной Республики. В некоторых городах они сделали почти на 20% больше плана, сообщили в пресс-службе Минстроя ДНР.

"Планы по ремонту дорог в ДНР на текущий год перевыполнены. Несмотря на выполнение и даже перевыполнение намеченных планов по ремонту муниципальных дорог, работы в населенных пунктах ДНР продолжаются", - сообщили в министерстве.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, план перевыполнен по некоторым населенным пунктам, среди которых Дебальцево, Докучаевск, Макеевка, Торез. В других городах работы продолжаются. Речь идет про дороги в муниципалитетах, восстановлением которых занимаются регионы-шефы. Самый большой процент перевыполнения плана в Дебальцево, где завершили ремонт более 57 тыс. кв. м дорог, что на 19% больше плана.

Как сообщила пресс-служба со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ ДНР Максима Жуковского, средний процент выполнения плана работ по всем муниципалитетам ДНР составляет порядка 100%. Всего в текущем году с помощью регионов-шефов было запланировано выполнить ремонт более 200 км (1 648 тыс. кв. м) муниципальных дорог.

Всего в ДНР на 2023 год запланирован ремонт порядка 370 км автодорог, 70 км из которых - в Мариуполе.